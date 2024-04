THE YUM YUMS e la reunion dei DEPRESSING CLAIM: due nuove band annunciate dal PUNK ROCK RADUNO

In attesa dell’annuncio in esclusiva di domani, eccoci qui ad aggiornare la lista delle bands annunciate per la settima edizione del Punk Rock Raduno che si terrà dall’11 al 14 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo: i norvegesi Yum Yums e la reunion degli spagnoli Depressing Claim vanno ad aggiungersi alla line up.

La power pop punk band norvegese non è una novità per il palcoscenico bergamasco, mentre la punk rock band di Castellón, attiva dai primi anni ’90 ma scioltasi dopo “Solo Di Si!” del 1998, si riunisce in esclusiva per il PRR, rendendo la line up assolutamente imperdibile.

Per tutte le info:

PUNK ROCK RADUNO 7 / Free Entrance | Facebook

PUNK ROCK RADUNO – HOME

Ci vediamo domani alle 12 per un annuncio in esclusiva!