Isterico dei Punkreas in vinile

Ancora 15gg di tempo per accapparrarsi la prima stampa in Vinile 12? a tiratura limitata e numerato a mano del demo dei Punkreas “Isterico” in occasione dei suoi 30 anni. L’album era uscito nel 1990 solo in cassetta.

“1990, l’epoca del walkman. Il momento giusto per trasferire sulle amate musicassette le nostre prime otto canzoni nate tra garage e sale prove improbabili. Così nasce Isterico, l’album che ci ha permesso di sdoganare in tutta Italia le nostre idee e i nostri pensieri.

2020, lo riportiamo in vita con uno splendido vinile per farvi un regalo e ritornare un po’ con lo spirito di quei meravigliosi tempi.

Perché passano gli anni ma il nostro disco continua a girare.“