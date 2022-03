REVOLUTION ROCK FESTIVAL: Gnappo, a fèm un cinema par ti

La scomparsa di Gnappo, voce dei Ciapa no e cuore della Corte Popolare di Rho, nonché compagno di 1000 lotte, 1000 bevute e altrettante risate, è una ferita che non si rimarginerà mai per chi come me ha avuto la fortuna di passare del tempo con lui, così per ricordare una grande persona ed un amico Out Of Control ha organizzato una giornata di musica, un bel cinema, un’edizione speciale del Revolution Rock Festival tutta per Gnappo e per chi vuole brindare a lui.

Apertura dell’Xo (Magenta, viale Piemonte 10, ex-Decibel) prestissimo ed inizio concerti alle 14:00, ingresso ad offerta per i gruppi che suonano, e dato che alcuni vengono da lontano non fate gli spilorci.