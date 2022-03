DISTRUGGI LA BASSA 2022: line up e locandina definitivi

Eccoci finalmente a pubblicare la line up e la locandina definitivi dell’edizione 2022 del Distruggi la Bassa Fest, festival punk hardcore che si terrà i prossimi 29, 30 e 31 luglio all’Agriturismo ai Due Laghi in provincia di Ferrara e del quale siamo orgogliosamente media partner.

La line up di quest’anno vede la presenza di vere e proprie leggende del punk come Youth of Today e Klasse Kriminale, ospiti internazionali del calibro di Bridge City Sinners, Insanity Alert e Chaser, ma anche la scena punk italiana è ben rappresentata con, tra gli altri, Mele Marce, Gli Ultimi, Plakkaggio e Contrasto.

Questa la locandina definitiva:

Ricordiamo inoltre che fino al 3 maggio prossimi l’abbonamento per tutti e 3 i giorni di festival (incluso il campeggio per 2 o 3 notti) sarà al prezzo speciale di 40 euro.

DLB FEST 2022 // 3 DAYS PASS (3 DAYS OF FEST – INCL.CAMPING for 2 or 3 days ). at Distruggi la Bassa Festival, Gambulaga (Ferrara) on 29 Jul 2022 (musicglue.com)

(1) DLB Festival | Facebook

https://youtu.be/7XJuh-bGrlc