Tornano i FRAMMENTI

Grande icona dell’ondata hardcore italiana anni 90, i Frammenti tornano sul palco dopo oltre 30 anni dalla loro fondazione per riprendere i discorsi interrotti nel 2007.

A curare ogni aspetto del loro ritorno sarà lo staff di Motorcity Produzioni, che seguirà tra le altre cose anche la ristampa dei vecchi dischi ed i lavori riguardanti i nuovi materiali.

La partenza è prevista per venerdì 22 aprile al Bunker di Torino, presto saranno disponibili tutte le informazioni.

“Frammenti nascono nel 1991 a Torino, all’ attivo 5 album e 10 anni di attività live sui palchi di tutta Europa.

Frammenti, negli anni novanta, hanno contribuito a scrivere la storia dellhardcore punk italiano costituendo un vero e proprio punto di riferimento nella scena underground. Distinguendosi per la poesia dei testi in italiano e le sonorità eclettiche tra wave italiana, primissimi Sonic youth e il pop progressivo di Area e Stormy Six, apriranno la strada a nuove tendenze musicali quali emo e post rock italiano, distribuendo più di 10. 000 copie di dischi in vinile. Lattitudine libertaria porta Frammenti a frequentare e a vivere di persona le realtà antagoniste italiane ed europee, creando una rete di collaborazioni che li porterà ad esibirsi su più di quattrocento palchi.”