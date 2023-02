FRAMMENTI: nuovo disco e nuovo singolo insieme ai Bull Brigade

L’Appeso è il disco dei torinesi Frammenti più amato. Siamo nel 1997 è un tumulto di energia antagonista anima le strade della penisola e non solo, la band è una tra le più attive, tra palchi e realtà libertarie in Italia. Concerti, pratiche di vita, auto produzioni e un’attitudine hardcore punk, fuori da stereotipi di genere, ideologia e scena.

Oggi grazie a Motorcity Produzioni L’Appeso torna alla luce in un nuovo formato LP e una veste grafica rivisitata, con la nuova cover di Enrico Macchiavello, già illustratore della precedente edizione, e in duplice versione una nera e una limitata a 100 copie splatter rosso/nero

IL disco uscirà il 16 marzo ma i preorder saranno disponibili già dal 9 marzo, data in cui è prevista l’uscita del singolo inedito “Per Poi Rinascere Ancora”, un brano inedito che dal passato riemerge e si riattualizza in una nuova registrazione con il featuring di Eugenio Borra, voce e frontman storico dei Bull Brigade.

L’intesa si rafforza anche nei testi che in questa traccia, s’intersecano per contrasto, dando vita a una narrazione parallela, forte di un legame tra i due.

Per poi Rinascere Ancora è un grido malinconico, visionario e febbrile, ma mai arrendevole, che ci ricorda che non è mai troppo tardi per riprendere il controllo delle nostre vite. “Morire quel po’, per poi rinascere ancora”.

