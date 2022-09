SVETLANAS: novembre di fuoco!

Rese note le date del tour Europeo dei nostri Svetlanas in compagnia di @thebarstoolpreachers come co-headliner .

Si partirà da Berlino il 3 Novembre per toccare poi l’Olanda, la repubblica Ceca e continuare in germania:

Ma le sorprese non finiscono… la band capitanata dalla mitica Olga, parteciperà insieme a SICK OF IT ALL e SIBERIAN MEET GRINDER al DRAGON FIRE TOUR in tutta Europa e che tocherà l’Italia a Bologna il 16 Novembre!