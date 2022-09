20 fa nascevano gli NH3, pesaresi che hanno portato la loro musica e la loro attitudine in tutta Europa, su palchi grandi e nei piccoli club. Ottimi musicisti, ma soprattutto persone straordinarie, alle quali auguriamo 100 di questi giorni, e ci auguriamo di vederli presto su qualche importante palco italiano per prendersi gli applausi che si meritano.

Godetevi il video preso gentilmente dalla loro pagina Facebook e, se ancora non li conoscete, rimediate immediatamente!