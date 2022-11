NH3 annunciano il tour per i vent’anni della band

NH3 annunciano le date del tour che celebra i 20 anni di vita della band!

Sin dagli inizi uno degli obiettivi della band di Pesaro è stato quello di portare la propria musica ovunque e proporre dei live coinvolgenti e carichi di energia.

I tanti fan conquistati in Europa sono dimostrazione del fatto che questa band è riuscita nel proprio intento. Due decadi on the road non sono da tutti e i ragazzi vogliono festeggiare questo traguardo importante insieme al pubblico e agli amici incontrati sopra e sotto al palco.

Gli NH3 annunciano un nuovo tour, una serie di date che per un anno li porterà sui palchi di tutta Europa.

Ma ogni compleanno che si rispetti merita una torta degna di una festa. Così gli NH3 annunciano anche l’uscita di un nuovo incredibile singolo, prodotto in studio con la collaborazione di Simo Perini, musicista impegnato per anni in numerosi progetti punk oltreoceano come This is A Standoff, Guttermouth e Bloody Beetroots, tra i tanti.

GUARDA IL VIDEO: “Waiting Room” (Fugazi) feat. Chris #2 (Anti-Flag)



La band commenta:

“Il tour che toccherà le principali città della Germania e i club storici, è atto a celebrare i nostri vent’anni come band. Non ci limiteremo a presentare quindi il singolo e i brani dell’ultimo album “Superhero” ma attraverso uno show vibrante e coinvolgente riproporremo anche vecchi successi del recente passato.”

XX YEARS TOUR è in collaborazione con Make a Dream e Spider Promotion. Ecco le date.

Ven 9 Dicembre – SONIC BALLROOM – Cologne (Germany)

Sab 10 Dicembre – STRUWELPETERS – Kronach (Germany)

Ven 27 Gennaio – ALTE HACKEREI – Karlsruhe (Germany)

Sab 28 Gennaio – BLAUES PFERD FESTIVAL – Bern (Switzerland)

Ven 10 Febbraio – KREATIVFABRIK – Wiesbaden (Germany)

Sab 11 Febbraio – CAFE TAKTLO – Glachau (Germany)

Ven 3 Marzo – HAFENKLANG – Hamburg (Germany)

Sab 4 Marzo – CLASH – Berlin (Germany)

Ven 24 Marzo – LUX – Hannover (Germany)

Sab 25 Marzo – DRUCKLUFT – Oberhausen (Germany)

Ven 28 Aprile – KOPF & KRAGEN – Fürth (Germany)

Sab 29 Aprile – ROCKSHICHT – Viersen (Germany)