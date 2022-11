Sunset Radio: In arrivo il nuovo album “Thank You, Goodbye!”

Terzo disco per la pop-punk band romagnola Sunset Radio, un lavoro sudato e difficile sotto tanti punti di vista. Attraverso Pandemia, cavallette, alieni e quant’altro, la band pubblicherà “Thank You, Goodbye” il prossimo 25 novembre in tutti i digital store.

Nove brani che spaziano da un classico pop-punk californiano fino ad arrivare a ballad e brani energici alternative nei quali non mancano chitarre serrate e batterie veloci, chiara firma del quintetto ravennate: “È senza dubbio il lavoro più maturo e faticoso che abbiamo mai fatto e non vediamo l’ora di poterlo condividere con tutti voi” afferma la band.

Tracklist e artwork di “Thank You, Goodbye!”:

01 Intro

02 Melody

03 Ghosts & Cigarettes

04 It Again

05 Pride

06 Old Days

07 Gold And Diamonds

08 Outatime

09 Domenica