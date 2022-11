Anteprima: NH3 celebrano venti anni di carriera col nuovo singolo “Take Your Time”

Gli NH3 tornano con “Take Your Time”, un nuovo singolo per una ricorrenza importante: celebrare vent’anni sui palchi e on the road per mezza Europa.

Guarda il video in anteprima:

Nati a Pesaro nell’estate del 2002, la band raggiunge la propria maturità nel 2011 con l’album “Eroi Senza Volto”. Per l’occasione cambiano nome da Ammoniaka ad NH3, a sancire il passaggio, la rottura dalla fase adolescenziale ad un approccio più consapevole del fare musica.

Gli anni li hanno visti crescere e conquistare sempre maggiori consensi, soprattutto in Paesi come Germania, Austria, Svizzera, dove la band di Pesaro è ormai di casa.

Festival, tour e concerti portano gli NH3 nel roster di Muttis Booking con l’album “Rise Up”, mentre col successivo “Hate and Hope” si consolida ormai la presenza a livello europeo tra le più attive e seguite realtà punk rock del Continente.

Il 2019 li vede pubblicare “Superhero”, un album che riesce a coniugare le influenze più diverse del sound degli NH3, dall’hardcore punk allo ska-funk. Il disco esce in Europa per Long Beach Recordings e in Nord America per la canadese People of Punk Rock. L’album è seguito da un singolo a sorpresa, “Waiting Room”, classico dei Fugazi, rivisitato in collaborazione con Chris #2 degli americani Anti-Flag.

La strada percorsa li porta oggi a pubblicare il nuovissimo singolo “Take Your Time”, che già si propone come un pezzo da aggiungere agli inni da cantare e ballare sotto al palco degli NH3.

Musicalmente spinge i confini creativi della band oltre ai territori già esplorati, giocando con ritmiche e melodie nuove e fresche.

Come spesso capita, è nei testi che gli NH3 trovano la propria dimensione comunicativa e “Take Your Time” non perde l’occasione di coniugare la musica a parole che parlano al cuore di chi ascolta.

La band commenta:

“Il singolo prende forma con l’idea precisa di far riflettere sullo scorrere del tempo, un tempo come luogo da abitare piuttosto che qualcosa da rincorrere e misurare. Un punto di vista che senza un’impronta retrospettiva non riesce a comprendere il presente impedendo qualsiasi proiezione futura.

In un’epoca in cui viene chiesto di funzionare prima di esistere, il protagonista si immerge nel pensiero di un percorso che lo ha portato a riconoscere sé stesso. “TakeYour Time” rallenta i ritmi di una band che raggiunto il traguardo dei vent’anni, si ferma e guarda la strada percorsa, si accorge di cosa è rimasto e si domanda quali siano le prospettive future. Gli NH3 non hanno mai però solo scritto storie, così nella narrazione di questo singolo si cela la denuncia ad un presente che insegue il “fare” senza lascia spazio “all’essere”.”

Il singolo è stato prodotto, arrangiato e registrato da Simo Perini (già alla batteria con band come Guttermouth, This Is A Standoff, Bloody Beetroots) a Pesaro nel Settembre 2022, mixato e masterizzato da Simo Perini e Totonno Nevone @ Duff Studios.

Gli NH3 hanno annunciato le prime date del XX YEARS TOUR:

09.12.22 DE Köln, Sonic Ballroom

10.12.22 DE Kronach, Struwelpeters

27.01.23 DE Karlsruhe, Alte Hackerei

28.01.23 CH Bern, Blaues Pferd Festival

10.02.23 DE Wiesbaden, Kreativfabrik

11.02.23 DE Glachau, Cafe Taktlo

03.03.23 DE Hamburg, Hafenklang

04.03.23 DE Berlin, Clash

24.03.23 DE Hannover, Lux

25.03.23 DE Oberhausen, Druckluft

28.04.23 DE Fürth, Kopf & Kragen

29.04.23 DE Viersen, Rockshicht

