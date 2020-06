REMINDER: Aspettiamo il vostro video del rientro in sala prove!

Le band stanno finalmente ricominciando a suonare insieme… mandateci il vostro video di quando vi rincontrate!

Ora più che mai crediamo che sia importante che la scena dia un segnale forte di unità, per far capire che torneremo presto, sopra e sotto i palchi.. più carichi e incazzati di prima!

La nostra idea è di creare un VIDEO CHE RACCONTI IL RITORNO IN SALA DELLE BAND ITALIANE DOPO IL LOCKDOWN e i protagonisti siete voi!

Ci piacerebbe ricevere da ciascuna band un breve video (max 15 sec – orizzontale) registrato quando tornate in studio o in sala prove.

Un saluto, un brindisi… qualcosa che trasudi punk e che sia genuino.

Inviaci il tuo video entro il 15 Giugno a redazione@punkadeka.it indicando il nome della band e la città di provenienza.

Vorremmo che quella giornata resti un ricordo per tutti.

Uniti per dare un segnale di ripartenza! La scena siamo noi!