Addio ai SUM41

Dopo 27 anni si sciolgono i Sum 41, l’annuncio è stato dato dalla band canadese via social network:

“Stare nei Sum 41 dal 1996 ci ha regalato alcuni dei migliori momenti della nostra vita. Saremo per sempre grati ai nostri fan vecchi e nuovi, che ci hanno sostenuto in ogni modo. È difficile esprimere l’amore e il rispetto che abbiamo per tutti voi e volevamo che ne veniste a conoscenza da noi. I Sum 41 si scioglieranno. Quest’anno porteremo a termine tutte le date del nostro prossimo tour e non vediamo l’ora di pubblicare il nostro ultimo album “Heaven :x: hell” e di festeggiarlo con un ultimo tour mondiale da headliner. I dettagli saranno annunciati non appena li avremo. Per ora, non vediamo l’ora di vedervi tutti on the road e siamo entusiasti di ciò che il futuro porterà ad ognuno di noi. Grazie per gli ultimi 27 anni da Sum 41.”

Le date previste per il 1 Giugno allo SLAM DUNK FESTIVAL e del 10 Giugno a Jesolo, rimangono quindi conferamte e, a quanto pare sarà l’ultima possibilità per vederli dal vivo.