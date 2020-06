BAY FEST 2021: Si aggiunge il 4°Giorno con i SUM41!

Il Bay Fest 2021 sta decisamente prendendo forma, buone notizie per chi sta già sognando il festival punk-rock del prossimo anno, per chi impaziente vorrebbe tornare “alla normalità”, per chi come la maggior parte degli appassionati vuole eventi ricchi di contenuti e musica dal vivo.

Certamente l’evento del 2021 è ancora in costruzione, sia in termini artistici e meramente organizzativi, ma intanto Hub Music Factory e LP Rock Events sono al lavoro -fin dall’inizio del lockdown – per costruire la nuova edizione, ci sono oltre 16 mesi durante i quali il festival prenderà forma in tutte le sue dimensioni, da quella artistica a quella organizzativa, l’idea è lavorare per costruire un evento più ricco di contenuti e “spazi “ di divertimento, in una location unica per la media degli outdoor festival italiani: un festival in riva al mare!

Così con la conferma del periodo – sempre a ridosso di Ferragosto, sempre sulla Costa Adriatica – si è passati a definire i contenuti e ci sono due importanti novità: la prima – proprio nell’ottica di un festival più “influente” – è che per l’edizione 2021 i giorni diventano quattro, con una giornata in aggiunta e ribattezzata “warm-up”, un giorno in più all’insegna della musica e dei divertimenti propri di un festival punk: la birra, lo skateboard, il sole, la musica, la spiaggia e il mare dell’Adriatico a pochissimi passi…

La seconda novità è la conferma della band “principe” del festival, i SUM41 torneranno in Italia con il loro “No personal space tour”, una lunghissima tournée in tutto il mondo iniziata qualche mese fa, interrotta a causa della pandemia da Covid-19 e oggi confermata per il prossimo anno: insieme a diversi show annunciati, ci sarà anche quello al Bay Fest 2021. Anche per i Sum 41 questi ultimi tre mesi sono stati un vero testa-coda, l’ondata di crisi dovuta alla pandemia globale e il movimento Black Lives Matter hanno portato la band – non solo ad annullare il loro tour- ma anche ad esporsi pubblicamente e creare un nuovo modo di fare comunità con i fans: sono nati una seria di appuntamenti in streaming chiamati “Live from studio Mr.Biz” con protagonista il cantante e songwriter Deryck Whibley (a questo link potete vedere l’ultima toccante puntata, uscita il 14 giugno, in cui viene rivisitata “The hell Song”).

La priorità per il 2021 resta la line up artistica, l’aggiunta di Sum 41 si affianca a quella di due mostri sacri come Bad Religion e Circle Jerks, di band come The Bouncing Souls o Flogging Molly, e artisti storici come Millencolin saranno tra le tante band che si alterneranno sul palco del Bay Fest.

INFORMAZIONI BIGLIETTI BAY FEST 2021

Una importante decisione degli organizzatori: il “warm-up day”, il primo giorno di festival aggiunto per l’edizione 2021 sarà gratuito ovvero compreso nell’abbonamento se quest’ultimo è stato acquistato prima del 7 Marzo 2020.

E’ da oggi disponibile il primo biglietto cumulativo per i 4 giorni di festival , si tratta del Early Bird (link 1 – link 2): potrà essere acquistato fino al 30 Giugno. Nei punti vendita è possibile prenotare anche il camping del Bay Fest.

IL CAST ARTISTICO CONFERMATO

BAD RELIGION potrebbero essere definiti come la band punk/hardcore più coerente di tutti i tempi, grazie soprattutto alla fiducia nella loro essenza artistica che li ha portati ad essere ancora tra i nomi caldi della scena anche nel 2020. I Bad Religion dovevano essere protagonisti quest’anno con il tour dei loro 40 anni di attività, ma, a causa dell’emergenza Covid-19, i fans dovranno aspettare il prossimo anno. Nell’attesa, tra poche settimane, uscirà la loro prima autobiografia, “Do what you want” (qui il pre-order), un libro scritto insieme alla sapiente penna di Jim Ruland.

THE BOUNCING SOULS la band del New Jersey ha contribuito alla storia del punk anni ’90, nati su sonorità di strada à la “Oi punk” negli anni il gruppo ha virato verso un Punk-Rock melodico che ha regalato loro grandi successi e soddisfazioni: ancora oggi album come “Hopeless Romantic” e “How I spent my summer vacation” vengono considerati pietre miliari del genere.

CIRCLE JERKS festeggeranno 4 decadi dall’uscita del loro album “Group Sex”, una pietra miliare per tutto il movimento punk-hc di Los Angeles e della west coast. I Circle Jerks fanno infatti parte dei più innovativi gruppi alternativi nati a L.A alla fine degli anni ’70, con i loro inni aspri e conditi di rabbia dalla voce del forntman, Keith Morris, quel disco lungo poco più di quindici minuti li fece conoscere dai punk-heads di mezza America. Dovevamo vederli nella tappa al Bay Fest per il 2020, all’interno del loro tour mondiale, non resta che aspettare un anno…

FLOGGING MOLLY In U.S.A sono una delle band più seguite e apprezzate da critica, addetti al lavoro e pubblico grazie al loro Irish-Folk-Country-Punk. La loro fama è dovuta sicuramente ad epici album e a live-show infuocati che fanno letteralmente impazzire gli spettatori a ogni latitudine. Sono forse una delle band più originali e potenti degli ultimi anni in tutta la scena alternativa.

MILLENCOLIN sono, assieme a No Fun At All e Satanic Surfers, tra le istituzioni della scena skate punk svedese degli anni ‘90. Di quella generazione di musicisti sono forse la band che ha avuto maggior successo grazie ad alcuni dischi come “Same old tunes” o “Pennybridge Pioneers”

SUM 41 sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop- rock-punk internazionale, sulle scene da oltre 20 anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skills testimoniate dalle centinaia di date fatte. Dal vivo suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, suoneranno canzoni come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover.

IL FERRAGOSTO PIÙ PUNK D’ITALIA DIVENTA DI 4 GIORNI!

11-12-13-14 AGOSTO 2021 @ PARCO PAVESE | BELLARIA – IGEA MARINA | RIMINI

Prevendite disponibili su:

Mailticket https://www.mailticket.it/manifestazione/VY29/BAY_FEST_2021

https://www.mailticket.it/manifestazione/VZ29/BAY_FEST_CAMPING_2021

Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bay-fest-2021-abb-combo-3-days/148590

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bay-fest-2021-abb-combo-4-days/148591

Per informazioni www.hubmusicfactory.com