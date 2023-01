H2O HEADLINER DEL POOL PARTY DI BAY FEST 2023

Dopo gli ottimi riscontri da parte di pubblico e critica, tornerà anche nell’edizione 2023 il pool party! Gli headliner dell’incredibile festa in piscina al Mapo Club di Bellaria Igea Marina (RN) saranno gli H2O, storica band della scena hardcore di New York nata nella prima metà degli anni ’90. La band capitanata da Toby Morse, con 7 dischi in studio all’attivo, è pronta a tornare live in Italia da headliner al Bay Fest 2023. Oltre alla band capitanata da Toby Morse verranno annunciati altri special guest nella giornata del 14 agosto, quella del pool party.

La line-up delle altre giornate di Bay Fest 2023 verrà annunciata il 6 febbraio.

Di seguito i dettagli del festival.

BAY FEST 2023

12/13/14 AGOSTO

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

LINE-UP // 12 AGOSTO

T.B.A.

LINE-UP // 13 AGOSTO

T.B.A.

LINE-UP // 14 AGOSTO – POOL PARTY c/o Mapo Club

H2O + more T.B.A.

Early Bird Tickets limitati disponibili su Ticketmaster