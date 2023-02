JFA: nuovo album dopo 13 anni

I leggendari californiani JFA tornano con un nuovo album in uscita a Maggio 2023 per la DC-Jam Records.

“Last Ride In” sarà il successore di “Speed of Sound”, datato addirittura 2010.

La line up dei Jodie Foster’s Army’s sarà composta dai membri originali Don Redondo e Brian Brannon, dal bassista Corey Stretz e dal batterista Jamie Reidling (US Bombs, T.S.O.L.)

Restate sintonizzati per ulteriori news.