Ultranoia pubblicano “Senza Fine”, il video del singolo che anticipa l’album in uscita a Marzo.

Dopo una manciata di singoli pubblicati nel 2021, i casertani Ultranoia ritornano con il singolo “Senza Fine”, accompagnato da un accattivante video visual.

Il brano sarà contenuto nel full-length di debutto del gruppo, “Nudi+Crudi”, in uscita il 3 Marzo 2023.



GUARDA IL VIDEO

“Senza Fine” definisce i confini musicali all’interno dei quali interagiscono le molteplici influenze musicali che si ritroveranno nel nuovo album: emo e punk in primis, con quel tocco di rock nel senso più classico del termine, quello fatto di chitarre distorte, ritmi che fanno saltare e ritornelli da urlare a squarciagola in mezzo ad una folla, grande o piccola che sia, ma affiatata e unita sotto ad un palco.

Nelle parole del testo, tanta sincerità e voglia di raccontarsi, connettersi con chi ascolta e trovare il filo conduttore dell’esistenza collettiva. Una serie di sensazioni, pensieri e stati d’animo che tutti posso aver sperimentato nella propria vita, in un momento o nell’altro.



Gli Ultranoia commentano dicendo:

“Le aspettative della band sono poche e concrete. Il pensiero comune è sicuramente quello di trasmettere i nostri stati d’animo attraverso i brani, suonare dal vivo e condividere sbronze colossali con vecchie e nuove conoscenze. Abbiamo scelto questo brano come singolo perché crediamo che possa trasmettere per sommi capi quello che l’intero album andrà a trattare per quanto riguarda tematiche e sonorità.

Senza Fine è un singolo che abbiamo scritto in un nostro periodo di clausura.

Principalmente parla di ansia, insicurezze e la paura di non essere mai abbastanza per affrontare qualcosa o qualcuno, svegliandosi senza sapere dove andare a sbattere il cranio ogni giorno e nonostante tutto riuscire sempre ad evadere cadendo in piedi.”

L’artwork del singolo è stato realizzato dal bassista Andrea Esposito La Rossa. Il video clip è stato ideato da Ultranoia e realizzato da Andrea Esposito La Rossa.

“Senza Fine” è uno degli otto brani e farà parte del primo album “Nudi+Crudi” in uscita il 3 Marzo 2023.



Per celebrare la pubblicazione del disco, gli Ultranoia terranno un release party insieme agli amici Garda1990 il 10 Marzo presso Diotimateatro di Caserta.



Instagram: https://www.instagram.com/ultra_noia_/

Facebook: https://www.facebook.com/ultranoiaband/