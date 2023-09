Rivivi l’ultimo concerto italiano dei RAMONES

Palatrussardi – Milano – 22-01-1996 ultima esibizione in Italia dei Ramones

World Ramones ha recentemente pubblicato una registrazione proveniente da una vhs dell’epoca dell’intero concerto.

Il video era stato precedentemente pubblicati dal canale RollingRockVideo ed una delle registrazioni più complete, nonostante la qualità non vada oltre i 36opixeldi qualità.

Rivivi il concerto rileggendo il report dell’epoca “The last rock’n’roll show of the last rock’n’roll band” e guardando il video che trovi di seguito