Grande evento all’auditorium popolare di cosenza, arriva la prima edizione del BRUCIA FEST organizzato da M.A.D. Production

IL festival si terrà Venerdì 27 Ottobre e Sabato 28 Ottobre all’Auditorium Popolare di Cosenza

(Viale G. Mancini – Ex Officine FdC)

DAY1 – Venerdì 27 Ottobre

Proiezione di “URAGANO NEGLI OCCHI”

Uno sguardo sulla Milano HC Punk 2015-2020

(Autoproduzione FOA Boccaccio 003)

A seguire LIVE con:

SENZABENZA

Punk Rock da Latina – New Album Release Tour

MEAT FOR DOGS

Calabrian Punk Rock Veterans

GUASTO

Punk Rock da Cosenza – EP Release Party

SCREAMING DOGS

Old School Punk Rock da Paola

Aftershow DJ SET: MadCS

(New Wave, Britpop, 90’s Stuff)

DAY 2 – Sabato 28 Ottobre

Dibattito “CHANGE TODAY”

Punk Hardcore e pratiche d’autogestione

per R-Esistere nella periferia dell’impero

A seguire LIVE con:

BLOODY RIOT

ArdeCore de Roma – Original Line-up & Friends

SO FUCKING COFUSED

Jonic Hardcore Punk da Taranto

NEID

Bonecrusher Grindcore da Viterbo

DRACULA DRIVERS

Hardcore Punk from the Crypt da Cosenza

Aftershow DJ SET: Contatto Elettronico

(Techno, Hardtechno, Elettronica)

VENERDI 27 & SABATO 28 OTTOBRE

Apertura porte ore 20:45

AUDITORIUM POPOLARE DI COSENZA

All’interno Distro, Merch e Autoproduzioni