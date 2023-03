SENZABENZA al LOBOTOMY FEST 2023

Ecco il quarto nome annunciato per l’edizione 2023 del Lobotomy Fest: Senzabenza.

La storica punk rock band di Latina si aggiunge a Chronics, Latte+ e Menagramo per una edizione che si preannuncia imperdibile.



Qui il comunicato:

Ciao Lobotomizzati, ecco a voi il primo headliner dell’edizione 2023 del nostro piccolo festival!

I Senzabenza non hanno bisogno di tante presentazioni: attivi da oltre 30 anni, hanno sfornato dischi universalmente riconosciuti come pietre miliari del punk rock italiano e hanno diviso il palco con band come NOFX e Ramones (Joey Ramone ha addirittura prodotto il loro terzo album!). Sul palco del Lobotomy presenteranno il loro nuovissimo album “Punk Pop Dilemma” che, come ci lasciano intendere già dal titolo, è la perfetta sintesi delle due anime, quella punk e quella pop, che da sempre contraddistinguono il loro sound.”

Il Lobotomy Fest si terrà alla Corte dei Miracoli di Siena i prossimi 10,11,12 e 13 Maggio.

Per tutte le info:

