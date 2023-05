PUNK ROCK RADUNO 6: otto nuovi annunci per l’edizione 2023

Otto nuovi annunci per l’edizione numero 6 del Punk Rock Raduno.

Dal Giappone ecco i ramonici So-Cho Pistons (Monster Zero Records), dalla California Kate Clover porterà il suo rock’n’roll adrenalinico e melodico, mentre, sempre dagli States, in particolare dal carrozzone Mom’s Basement Records, ecco gli old school punk rockers Manarovs e gli Smelters. Dal brasile arriveranno i Flanders 72, ma c’è spazio anche per il Bel Paese coi Senzabenza (set speciale per i 30 anni di “Gigius”), i Bad Frog, gli All Coasted (freschi freschi di firma per Striped Music) e i Loyal Cheaters.

Le 5 band vanno ad aggiungersi ai già confermati Travoltas, Kody Templeman & Proton Packs, Chixdiggit!, Bee Bee Sea, Klasse Kriminale, Supersuckers, Shivves, Shock Treatment, Private Function e Kepi Ghoulie.

La sesta edizione del Punk Rock Raduno si terrà dal 13 al 16 Luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

Per tutte le info:

PUNK ROCK RADUNO 6 – HOME

Punk Rock Raduno | Bergamo | Facebook

PUNK ROCK RADUNO 6 | Facebook