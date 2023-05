Andalo Rock, Senzabenza headliner dell’edizione 2023

Come ogni anno torna anche l’Andalo Rock, fantastica festa estiva che si tiene ogni estate ad Andalo Valtellino (da non confondere con Andalo Trentino che invece sta da tutt’altra parte e non ha una festa rock così figa); in passato ha ospitato Derozer, Shandon, Magnetics, Viboras e un sacco di altri…quest’anno ha deciso di mantenere alto il livello della proposta, con i Senzabenza come headliner del primo giorno, e i Gazebo Penguins come headliner del secondo giorno.

Oltre a loro, in apertura una serie di band tra il punk (Rubber Room, Pessimi Elementi), il rock’n’roll (Smalltown Tigers, Amos & The Ruers) e l’Indie (I Finnegans, Slater).

Appuntamento per 9 e 10 giugno, come ogni anno sarà una figata!