NABAT+KLASSE KRIMINALE= TNT!!!

Due pilastri della scena si mettono insieme sullo stesso disco, ne può uscire solo una cosa, ditemi voi cosa. Un sentito grazie a Tufo Rock ed Ammonia Records per sta bomba!



Preordina la tua copia qui: https://distrokiller.company.site/

La bomba dell’anno è appena stata sganciata: NABAT Oi & KLASSE KRIMINALE per la prima volta in uno split in 7″ per un disco atomico!



Solo le prime 40 copie Yellow Limited arrivano con un ulteriore inserto fatto a mano e firmato da tutti i membri delle band!



In uscita esclusiva via Tufo Rock Records & Ammonia Records

Powered by DistroKiller

Art e Graphic Layout by D.ARIA Art – Supa Studio

Ph by Fabrizio Fritz Barile