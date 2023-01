A Crime Called… Guarda il video di “Down The Line”

L’alt-rock band A Crime Called… ha pubblicato un nuovo brano intitolato “Down The Line”. Il singolo – prodotto da Andrea Verdi, Andrea Bertolini e Christian Tambornini presso i Sunoise Audio & Btwisted Recording Studio – è accompagnato da un video diretto da Giulio Oldrati. La traccia è disponibile ora in tutte le piattaforme digitali.

A proposito della canzone, la band spiega: “’Down The Line’ parla di coscienza, di concetti da applicare al vivere, di preconcetti da superare. Viviamo una realtà in cui nessuno è indispensabile per gli altri, ma forse non è il punto giusto da cui cercare di vedere le cose”.