SEED’N’FEED: è uscito “Punk Rock Zombies”

E’ uscito “Punk Rock Zombies”, il nuovo album dei Seed’n’Feed che segna il ritorno al punk rock della band di Viareggio/Livorno/Milano.

L’album è uscito per NoReason Records, Spaccio Dischi e Duff Records ed è disponibile in Lp e in digitale qui:

Questa la tracklist:



1. Wonder Punk

2. Soldier

3. Precious Time

4. Cold Stone

5. Forgiven

6. Broken Heart

7. I Just Wanna Play…

8. Not All Evil Comes To Harm

9. Ol’Man Joe

10. It’s Just A Little Piece

11. Covid Chamber

12. Versilia Disco Trash

Music | Seed’n’feed (bandcamp.com)



A breve una nostra recensione.