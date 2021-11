SEED’N’FEED: “Punk Rock Zombies”

A fine settembre è uscito “Punk Rock Zombies”, il nuovo album dei Seed’n’Feed, band con componenti di D-Rod, Indigo e 7Years attiva dal 1994. L’album segna il ritorno alle origini e alle radici punk rock della band di Viareggio/Livorno/Milano, dopo “Una Lunga Notte” del 2011.

Come si evince dal titolo, il filo conduttore del disco è l’idea secondo cui non è mai troppo tardi per tornare da dove siamo partiti e, anche se sotto forma di zombie, ne vale sempre e comunque la pena.

“Punk Rock Zombies” si forma di 11 pezzi e dopo l’iniziale acustica Wonder Punk (vera e propria ode al punk rock), cominciamo col distorto e la velocità di Soldier, in pieno Bad Religion-style e il punk rock melodico di Precious Time. Melodia. E’ questa la parola che emerge dal nuovo lavoro dei SNF: la troviamo ben rappresentata e altrettanto ben suonata in ogni singola traccia (Forgiven e I Just Wanna Play… ne sono manifesto assoluto) e si stanzia alla base di tutto “Punk Rock Zombies” come substrato di un lavoro che vede anche momenti di punk hardcore veloci e taglienti (It’s Just a Little Piece) e di ironia che noi toscani insegniamo al modo intero (Versilia Disco Trash).

Mi tengo un discorsetto a parte per Broken Heart, pezzo che preferisco di tutto “Punk Rock Zombies”. Avete presente quando si dice “compro il disco anche solo per quel pezzo?” Ecco, Broken Heart, forse la traccia più propriamente punk rock dell’album (The Vandals, così per lasciarvi un riferimento) ha suscitato in me questa affermazione immediata: ritornello a sing-along che mi si è stampato subito in mente. Bellissima.

Ritorno al punk rock migliore non potevamo aspettarci: questo “Punk Rock Zombies”, uscito per NoReason Records, Spaccio Dischi e Duff Records, non vi lascerà, non potrà lasciarvi, con l’amaro in bocca.

Tracklist:



Wonder Punk

Soldier

Precious Time

Cold Stone

Forgiven

Broken Heart

I Just Wanna Play…

Not All Evil Come to Harm

Ol’Man Joe

It’s Just a Little Piece

Versilia Disco Trash