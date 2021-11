PUNK IN DRUBLIC 2022 – NoFX, Pennywise, Talco + many more a Maggio a Milano!

Ritorna finalmente in Italia il “Punk in Drublic Music Festival”, l’appuntamento punk rock di culto nato dalla mente di Fat Mike, leader degli storici NOFX.

Insieme ai capifila NOFX, i nomi confermati sono quelli di Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Face2Face, Talco, The Bombpops e Days’n’Daze, tutti pronti ad infiammare il palco della storica venue alle porte di Milano.

Per la prima volta ci sarà una band tutta Italiana a calcare il palco di tutte le date del festival in Europa. I Talco saranno presenti in tutte le date e presenteranno i brani che stanno registrando questi giorni in studio. Un’occasione unica per vederli tornare finalmente in elettrico qui in Italia.

PUNK IN DRUBLIC

22 MAGGIO 2022 – CARROPONTE | Sesto San Giovanni (Milano)

Prevendite disponibili su:

Ticketmaster: https://bit.ly/326zG0O

Vivaticket: https://bit.ly/3r30J7C

Ticketone: https://bit.ly/3CEeWdD



*Prevendite: € 55,00 posto unico (inclusi ddp)

** I biglietti già acquistati per le edizioni 2020/2021 rimangono validi

