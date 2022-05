Tijuana Horror Club, guarda il video del nuovo singolo Life (Terms and Conditions)

La vita, si sa, riserva sempre delle sorprese inaspettate. Per quanto si possa provare a tutelarsi, la fregatura è sempre in agguato dietro l’angolo.



I quattro bresciani in questione ne sanno qualcosa, avendo pubblicato l’album “Naked Truth” proprio allo scoppiare della pandemia, avvenimento ormai da considerare pietra miliare nella storia recente di numerosi progetti musicali, se non pietra tombale per chi non è mai riuscito a risollevarsi.



Ma il gruppo non si è lasciato travolgere dagli eventi ed riuscito a catalizzare le scosse sismiche di questo periodo storico in una nuova energia creativa e compositiva.



Queste sono le premesse del nuovo singolo firmato Tijuana Horror Club, Life (Terms and Conditions), una miscela esplosiva di swing, punk e rock’n’roll, che è ormai il marchio di fabbrica della band.

Il brano, accompagnato da un video tanto curato quanto accattivante, promette di stamparsi in mente già dai primi ascolti e arriva forte come un tuono, grazie anche al concept che viene riassunto dal titolo allusivo e allo stesso tempo intrigante.



Il gruppo commenta:

“Quando si sta per nascere non ci si può certo immaginare a cosa si sta andando incontro. Sarebbe comodo se esistesse qualcuno in grado di metterti in guardia sui pro e i contro di quello che sta per succedere! Ecco quindi il Tijuana Horror Club che vi propone un semplice contratto…con qualche clausola in piccolo!”



Il singolo è stato prodotto da Tijuana Horror Club in collaborazione con Ronnie Amighetti, mentre il video è opera di Joey Gaibina e Annalisa G. Favero.

