OFFENSIVA DI PRIMAVERA 1982-2022

40 anni di Punk e Antimilitarismo

Milano, Aprile 1982. Il Virus Occupato lancia un’iniziativa di musica e lotta: l’Offensiva di Primavera!

Tre giorni, cinquanta band Punk Hardcore, tremila punk e punx da tutt’Italia e dall’estero si concentrarono in via Correggio per suonare, pogare e soprattutto manifestare contro la repressione e la militarizzazione della città, pretendendo spazi da autogestire e libertà di autodeterminazione.

L’Offensiva del Virus non è stato solo un evento di musica e dissenso ma la risposta diretta di una generazione soffocata dalla situazione geopolitica globale. La tensione tra USA e Urss, la guerra fredda e gli altri molteplici fronti caldi, i fascismi imperanti, la corsa agli armamenti e la proliferazione nucleare, la repressione (politica e poliziesca) dei Movimenti, l’eroina, sono lo “stato delle cose” nel mondo degli anni ’80.

Per alcuni anni, la storia del Virus si è intrecciata con il Leoncavallo nell’esperienza dell’Helter Skelter (dopo lo sgombero del “secondo” Virus in viale Piave e prima di quello del Leo nell’89) per poi tornare ad occupare fino all’ultimo sgombero ed alla fine di quell’esperienza. Nei decenni che seguirono i semi punx però sono germogliati un po’ ovunque, contaminando e contaminandosi nelle contro-culture e nei Movimenti successivi.

La carica sovversiva, l’avversione al controllo e un antimilitarismo non opzionale, sono i presupposti coi quali, con rabbia e determinazione, nasce la nostra Offensiva contro la guerra.

Quaranta primavere dopo: due giorni di musica, libri, arte, controcultura punx e antimilitarismo.

LA GUERRA N ON È UN’OPZIONE!

SABATO 28 MAGGIO

Dalle 16.00

MOSTRA NO WAR con locandine, documenti storici ed artist* contro la guerra

Dalle 20.30

Proiezione del documentario

MILANO HARDCORE PUNK – DAL 1980 AL 2015

di Giuseppe Puntorotto

Dalle 22.00

Concerti con:

ATROX – Hardcore Against Repression since 1982

BULTACO DC (Ex Indigesti) – Hardcore Legends since 1982

POINT BREAK – Diy Hardcore Punk Against The System since 1994

ZHEROS – Hardcore Old School since 90’s

*****

DOMENICA 29 MAGGIO

Dalle 16.00

MOSTRA NO WAR con locandine, documenti storici ed artist* contro la guerra

Dalle 18.00

Presentazione del libro

SCHIAVI NELLA CITTÀ PIÙ LIBERA DEL MONDO – La storia dei Raf Punk

di Laura Carroli (Agenzia X)

Dalle 20.30

Concerti con:

MORDAX – Hardcore dbeat since 2014

CARBONARA – Schiscia pesante

GEZORA – Post Hc / Crust

LINGUINI – Noise Punk Power Trio

– Apertura centro 12.30

– Pranzo non stop e cena in CUCINA POP

– Apertura mostra 16.00

– Inizio proiezione documentario (sabato) 20.30

– Inizio presentazione libro (domenica) 18.00

– Inizio concerti sabato 22.00

– Inizio concerti domenica 20.30

– Ingresso gratuito

– No prenotazioni