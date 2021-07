RFC + STATUTO: fuori ora con SEMPLICE

Qualche tempo fa ho visto sull’internet una macchinata di bei ragazzi partire da Caserta in direzione Torino, che stessero pensando a qualcosa di figo era palese, così figo proprio non lo immaginavo! Lasciate che vi faccia ascoltare sto capolavoro di Maurizio e soci, in compagnia di Oscar e Naska e dei Rimozione per le vie di Motorcity, ENJOY!

“SEMPLICE” è il nuovo singolo degli RFC realizzato con la partecipazione straordinaria degli STATUTO. Una canzone creata sulle note della celebre “Semplice” di Gianni Togni, con un testo completamente rivisitato che parla della passione per il Calcio che nasce fin dalla giovane età e che va oltre le categorie e il lustro delle squadre più blasonate. Un vero inno alla passione dei tifosi e alla loro fedeltà incondizionata.

Importante la partecipazione nel video dei mitici Rimozione – ska since 1994, altra importante band torinese che ha fatto la storia dello Ska nel nostro paese.