Vinci Bay fest con Radio citta Fujiko

Radio Città Fujiko (Bologna), in collaborazione con Beky Bay, danno la possibilità di vincere i biglietti per il Bay Fest 2021 – Positive Edition. Domenica 25 Luglio, ascolta la diretta della trasmissione Less Talk More Rock, dalle 19 alle 20 e saprai come poter vincere un biglietto per la giornata del 20/08 (Day 1) e 21/08 (Day 2).

In palio ci sono 3 biglietti per entrambe le date, i più veloci a rispondere al “quiz” vinceranno. Radio Città Fujiko 103.1 Fm Radio Città Fujiko 103.1 Fm APP Streaming www.radiocittafujiko.it