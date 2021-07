THE DISTILLERS: live album fuori per Rise Records

I Distillers hanno annunciato l’uscita di un live album intitolato “Live in Lockdown”.

L’album uscirà per Rise Records e conterrà 9 tracce registrate durante il live streaming dello scorso anno.



Questa la tracklist:

Sick of It All

Oh Serena

L.A. Girl

I Am a Revenant

Sunsets

Primary

Dismantle Me

Die on a Rope

City of Angels



Qui sotto potete vedere il video della bellissima City of Angels:

Qui i pre-ordini dell’Lp (la versione digitale è uscita lo scorso 16 luglio):

Live In Lockdown Mint (riserecords.com)