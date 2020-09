OUT OF CONTROL presenta: OUT OF FRIDAY coi DEROZER ( 9 ottobre @ Xò, Magenta)

Seconda serata all’Xò di Magenta (ex Ideal, Decibel, you know?) con uno dei gruppi punk rock più influenti per la mia generazione: I DEROZER saliranno sul piccolo palco del locale magentino in formazione acustica per rivivere in chiave romantica i pezzi che ci hanno visto “crescere”…va beh, diventare grandi…e in apertura non perdetevi il Fat Mike di Corbetta Andy Punkguy!

Posti a sedere limitati e ancora pochissimi a disposizione, venite mascherati (il primo che si presenta con la maschera di Arlecchino verrà appeso per i pollici da qualche parte) e prenotate perché l’ultima volta con gli Yokoano è stato un grande sold-out!

