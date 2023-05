“Tonite Longhorn” è il nome del live album degli Husker Du, uscito per il Record Store Day.

L’album vede l’incisione di pezzi durante 5 serate che la storica punk band del Minnesota tenne tra Luglio 1979 e Settembre 1980 al Longhorn Bar di Minneapolis.

L’album uscirà in digitale il prossimo 25 di Agosto per Reflex Records.

Qui sotto Do You Remember?.