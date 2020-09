I C4 COMBAT ROCK al lavoro sul nuovo disco!

I C4 Combat Rock, band sarda attiva dal 2006, hanno sconfitto la noia del lockdown scrivendo quello che sarà il loro nuovo lavoro, se siete interessati a co-produrre l’EP fatevi avanti! (foto di Alessandro di Felice gentilmente presa dalla pagina FB della band)

+++E SI ETTAT SU BANDU+++



In questi mesi di disperazione e concerti bloccati, ci siamo messi a lavorare su un pò di materiale nuovo. Un paio di nuove tracce crude e furiose sono pronte a uscire fuori sotto forma di EP. Dato che i tempi sono quelli che sono, non sappiamo quando li cacceremo fuori, speriamo il prima possibile.



PER CHI E’ INTERESSATO A COOPRODURRE/DARCI UNA MANO IN QUALSIVOGLIA MODO, SCRIVETE IN PRIVATO.