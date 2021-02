DeeCRACKS nuovo video singolo con tre calze

“We Can’t Help It” è il primo singolo estratto dall‘LP “Serious Issues”, che ne anticipa l’uscita e disponibile su tutti gli store digitali. Rispetto i precedenti singoli di lancio la song ha un tiro melodico maggiore e una frenata sui bpm che non ne mina certo la godibilità, anzi il pezzo è una bomba. Per renderla ancora più godibile è stato prodotto un video in cui delle calze pupazzo giramondo impersonano la band, non perdetevelo!