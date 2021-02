Un po di normalità: The Magnetics all’XO (Magenta, 28/02/21)

Sembra incredibile a scriverlo, ma finalmente abbiamo il primo live del 2021, i Magnetics, gruppo dalle trascinanti sonorità giamaicane dell’inossidabile Olly, suoneranno infatti all’XO di Magenta (ex Decibel, viale Piemonte 10) per un pranzo musicale.

La prenotazione è obbligatoria, Out of Control e l’XO stanno facendo i salti mortali per mantenere tutto in sicurezza e per regalarvi un briciolo di normalità, voi non fate le teste di cazzo negazioniste e rispettate le regole che mia figlia, 6 anni, rispetta senza battere ciglio.

Qui sotto trovate le info, la prenotazione è obbligatoria, senza non entrate, enjoy & stay safe!



The Magnetics @ XO (Magenta, 28/02/21)