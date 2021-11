Bottlekids pubblicano il singolo “Already Dead”

I Bottlekids sono tre amici di Chepstow, nel Galles meridionale, che hanno fondato una band come scusa per ritrovarsi e bersi qualche birra il martedì sera. Il trio hardcore punk ruota atttorno a Joe Grogan, noto anche per aver suonato il basso e cantato nei Graveyard Johnnys.



La band ha appena annunciano un nuovo EP che sarà pubblicato da Stefan Beham di SBÄM Records.

Dopo un tour in Europa con l’aiuto di Phonocaster Music (Jaya The Cat, Off With Their Heads) la pandemia ha ovviamente colpito duramente la band, portandoli però a scrivere nuova musica, ancora più aggressiva.

Joe dice: “Abbiamo scritto pensieri e idee per nuova musica durante il lockdown, per mantenerci sani di mente e anche se non abbiamo potuto incontrarci e trasformarli in canzoni per un po’ di tempo, quando alla fine l’abbiamo fatto ci siamo sentiti come se fosse una sessione di terapia. La musica ha preso forma rapidamente e ci è stato chiaro che c’era molto da sfogare.

Con l’aiuto di Sbam siamo tornati in studio nell’estate del 2021 con il leggendario produttore Romesh Dodangoda (Bring me the Horizon, Motorhead, Funeral for a Friend…). Aveva senso registrare di nuovo con Romesh, è stato uno dei primi a credere nelle nostre canzoni e quel primo disco è venuto fuori esattamente come speravamo.La prima canzone che pubblichiamo da questa sessione è “Already Dead”, che evoca quei sentimenti di terrore che tutti abbiamo avuto durante l’ultimo anno ma vuole dare anche il ritmo per un nuovo capitolo. Un nuovo inizio in un vecchio mondo marcio”.



