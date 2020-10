Grosse novità in casa Green Day.

La punk rock band di Berkeley ha lanciato il pre-order della ristampa in doppio LP colorato di “Insomniac”, in occasione del suo 25esimo anniversario.

Il secondo Lp contiente 8 tracce live dal concerto dei Green Day a Praga del 1996.

Ma le news non sono finite qui.

Ricordate la rubrica “No Fun Mondays” nella quale il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong rilasciava una cover a settimana durante la quarantena?

Bene, sempre sullo store ufficiale è possibile pre-ordinare la raccolta delle cover in cd e in vinile nero (il vinile colorato è andato esaurito in pochissime ore).

https://store.greenday.com/

Qui sotto un mini documentario del tour europeo di “Insomniac” rilasciato dalla band proprio in occasione dell’anniversario di uscita di questo splendido album.