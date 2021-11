I LIKE ALLIE: “Rare Instances of Independent Thinking”

A inizio novembre è uscito per Paper + Plastick Records, NoReason Records, General Soreness Records ed Engineer Records “Rare Instances of Independent Thinking“, nuovo lavoro dei milanesi I Like Allie. Il quartetto emo/punk di Milano esce con un album intenso e coinvolgente, prodotto alla grande e con un songwriting eccelso, e lo dice una persona abbastanza lontana da questo tipo di punk rock.

Si parte con l’intro Opening Number, che funge da manifesto, da apripista, a quello che sarà l’ascolto di “Rare Instances of Independent Thinking“, e si finisce con la title track, classico pezzo dalle sonorità emo (il primo emo eh, non quello venuto fuori nei 2000, che comunque ha un suo perché…). Nel mezzo tantissimi alti, come Your Super Powers Are Stupid, forse la traccia più punk rock del disco assieme a Go Out There, Get Superpowers and Live Your Dreams, un insieme di capacità tecniche al servizio di un cantato sempre eccellente. Degne di nota anche Clichés of Love Story, un po’ Ataris, un po’ Matchbook Romance (senza screamo) e The Chaser, pezzo dai cori curatissimi che vede la collaborazione di Laura Stevenson.

Cosa è la cosa che più mi ha colpito di “Rare Instances of Independent Thinking“?

La sua “americanità”: il suono, la produzione e tutto il resto sono da disco made in USA, tant’è che il mixaggio è uscito dagli studi The Echo Mill di Chicago, ma se mancano le basi, se mancano le idee un disco può essere prodotto da Bill Stevenson all’interno della sua Blasting Room in Colorado, ma non avrebbe comunque lo stesso impatto ed effetto di questo lavoro dei I Like Alle. Bravissimi.

Tracklist:

Opening Number

Your Super Powers Are Stupid

How Weak I Can Be

Go Out There, Get Super Powers and Live Your Dreams

A Reaction Paper on Salt

Clichés of Love Stories

Charlie Brown Should Stop Believing

The Chaser

Rare Instances of Independent Thinking