Sabato 6 luglio ultimo appuntamento per OI! FATTI UN’AMBULANZA

È decisamente una super line up quella annunciata per l’evento finale al C.S.O.A. Pinelli di Genova. Ricordate l’intervista ad Alice di un paio di anni fa? In quella chiacchierata abbiamo conosciuto meglio il progetto di solidarietà “Oi! Fatti un’ambulanza”, con le sue iniziative di raccolta fondi tra Genova, Milano e Torino per, appunto, acquistare un’ambulanza e strumenti pediatrici da destinare alle zone di guerra.

Come dicevo, scaletta importante per la serata conclusiva sabato 6 luglio dalle 16:00, in via Fossato Cicala 22, Genova:

KLASSE KRIMINALE

DALTON

PLAKKAGGIO

SEMPRE PEGGIO

TORINO DI ALL STAR BAND (GAVROCHE/PRETESTO/S-CONTRO)

OSTILE

MINERS

STIGLITZ

TIGRE

DIRTY JOB

A seguire Vinyl Djset DJ SKAPPE REBEL SOUND

Evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/7504465856242216/?ref=newsfeed