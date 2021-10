NO MORE LIES: cambio di formazione

I NO MORE LIES, impazienti di tornare sul palco a distruggere casse e certezze, annunciano un cambio di formazione, salutiamo anche noi Ivan e non vediamo l’ora di vedere all’opera Ciccio.



Questi siamo noi a settembre 2021. Diamo il benvenuto a Francesco “ciccio” (shortfuse) al basso e ringraziamo per gli anni passati insieme Ivan, daje forte per tutto! Ci vedrete in giro così, ci avreste già visto in azione ma abbiamo dovuto rinunciare alla data del benefit per Adil. (ACAB)Quindi al prossimo giro e nel frattempo alimentate la vostra rabbia.