Cuero, Sempre Peggio e Dirty Job al Barrio’s (Milano, 18/10/23)

Metti un mercoledì sera qualunque di metà ottobre a Milano, quartiere Barona solitamente avvolto dalla nebbia in sto periodo, ma non oggi che fa quasi caldo, metti che hai voglia di OI! e di cacciare giù qualche birretta coi tuoi amici del pit, metti uno dei locali più fighi di Milano e aggiungici 2 gruppi che sanno esaltare le crape lüstre come i Dirty Job ed i local heroes Sempre Peggio, a tutto questo aggiungi la curiosità di vedere un gruppo sconosciuto ma del quale tutti ne parlano benissimo, i baschi Cuero, ed è con questi presupposti che raggiungo il cuore della Barona, sul presto come sempre, ed anche se sapevo che non poteva esserci il pienone vedo con grande piacere che il locale già pullula di giovanotti intenti a bagnarsi il becco ed a fare quattro chiacchiere.

Tanti gli amici da fuori, ma parecchio fuori come il buon Kurma e due pazzi dalla Valtellina (ricordo bene?), “la nostra serata parte già col piede giusto” diceva una grandissima band, ed infatti i Dirty Job aprono le danze col piede sull’acceleratore, il quartetto milanese è ormai rodato e l’OI! con evidenti influenze ’80s scalda l’ambiente, sempre considerati una bomba, stasera si confermano tali e con un buon seguito; i Sempre Peggio non devo certo dirvi chi sono e cosa fanno, da anni ormai incendiano tutti i palchi che calcano, finalmente ci si muove un po’ e la cinquantina abbondante di presenti si fa sentire scandendo per bene i gloriosi anthem dell’orgoglio meneghino, che ci delizia con qualche nuova perla ed una scaletta che accontenta tutti.



Tocca agli ospiti, il terzetto basco si presenta sul palco con chitarra e basso truccati e batterista che a momenti sposta il numero civico del Barrio’s, una macchina impressionante che addirittura copre le corde, ma c’è qualcosa che non va, la batteria si muove troppo (e sticazzi) e ad ogni canzone il baffuto metronomo si ferma per sistemarne un pezzo, ad un certo punto portano un mattone bello grosso per arginare la situa che si sta facendo imbarazzante, io cerco di seguire la band, ma purtroppo lo show dietro le pelli mi rovina un po’ la poesia, ad un certo punto senza dire nulla finiscono il concerto e il batterista se ne va senza dire nulla, lasciano il povero chitarrista a ringraziare i divertiti presenti…ora io penso che sia un peccato sprecare così un’occasione del genere, la serata era bella spumeggiante ed i gruppi di supporto hanno scaldato un ambiente solitamente freddo come quello milanese, sono convinto del buon valore della band, e anche della bravura dei suoi componenti che dopo una decina di minuti si sono presentati nel pit a chiacchierare ed a fare due fotografie, tranne il batterista, seduto in un angolo a fissare il vuoto.



Ce ne torniamo a casa felici per la bella serata, complimenti a chi organizza ed a chi si fa i km per esserci, complimenti anche alle band ed aspetto i Cuero con un po’ meno disagio, perché ripeto, sono una grande band.