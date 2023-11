TIMEBOMB FEST VOL. 2 (Bottega26, Poggibonsi 13/01/24)

Iniziare l’anno col botto, lo stiamo facendo bene! I nostri carissimi amici di Timebomb Records, etichetta che produce dischi di altissima qualità, hanno pensato bene di radere al suolo Poggibonsi a suon di Oi! con la seconda edizione del Timebomb Fest, che si terrà appunto alla Bottega 26 del grazioso borgo nella provincia senese. L’appuntamento è tra poco meno di 2 mesi, come leggerete il locale ha una capacità limitata, quindi è consigliatissima la prenotazione, qui di seguito la presentazione delle band, e SIATECI!

Dopo il riuscitissimo esordio, che ha visto protagonisti gli inglesi CROWN COURT, gli IENA, i LENDERS e gli SCALPO, il TIMEBOMB FEST arriva alla sua seconda edizione. Questa volta ad alternarsi sul palco di BOTTEGA26 ci saranno gli STIGLITZ, i PLAKKAGGIO, i parigini SQUELETTE e gli ULTIMO ASALTO da Barcellona. L’aftershow party sarà affidato a GIGHE BSV4 e ALADINO, con la loro miscela di Ska, Rocksteady e Bovver Rock.

L’artwork della locandina è stato realizzato da Claudio Elia Scialabb, tatuatore ed illustratore romani che ha già collaborato con noi per veri progetti.

ULTIMO ASALTO

La band si forma a Barcellona nel 1998. Dopo alcuni cambi di formazione i catalani registrano un demo in cassetta, un EP (Soldados del asfalto) e cominciano a suonare regolarmente in giro. Nel 2000 esce il loro primo full lenght, “Nuestro orgullo pasado” che da’ agli Ultimo Asalto la possibilità di suonare fuori dai confini spagnoli. Con l’uscita del secondo disco, “Solos contra todos” riescono a partecipare a festival importanti, come il Punk & Disorderly e l’Endless Summer Festival. Nel 2007 esce “Mi camino”, dopo il quale la band si ferma per un lungo periodo di tempo, non prima di aver completato un tour negli USA. Durante questa pausa i catalani suonano comunque alcuni benefit show, assieme a band come Cock Sparrer, Discipline, Evil Conduct, Lion’s Law e Secret Army. Quest’estate sono tornati con un devastante live al “Beach Beer Chaos Fest” ed al momento non sono annunciate nuove date, tranne quella al Timebomb Fest. Motivo in più per non mancare !!!



SQUELETTE

Gli Squelette arrivano da Parigi e sono tra i gruppi di spicco della nuova ondata punk/Oi! francese. Il loro primo demo esce nel 2017 e viene accolto ottimamente grazie all’ottimo songwriting ed all’artwork minimale e di’mpatto. Due anni dopo esce l’omonimo 7”e la partecipazione alla compilation “Oi l’album”. L’anno successivo escono lo split coi Bromure ed il 7” “Tentativ d’homicide”, su Bigorna Records. “Fin de partie” è invece il loro primo full length, uscito quest’anno su Primator. Un disco che conferma quanto di buono fatto dalla band parigina ed arricchisce il loro stile con nuove sonorità ed arrangiamenti.

Gli Squelette in questi anni hanno girato in lungo e in largo la Francia, hanno suonato in molte club e festival in Europa e recentemente anche alcune date negli Stati Uniti ed in Messico.



PLAKKAGGIO

La band di Colleferro non ha bisogno di grosse presentazioni: attivi dal 2004 hanno all’attivo cinque dischi, tra cui l’ultimo “Verso la vetta” uscito l’anno scorso su Hellnation/Time To Kill. I Plakkaggio sono riusciti nei quasi vent’anni di attività a mescolare sapientemente tutte le loro influenze musicali : dall’Oi! al black metal, passando per il punk/hc ed il classic metal. I loro live sono sempre una garanzia, ci sarà da divertirsi !



STIGLITZ

Gli Stiglitz nascono a fine 2018/inizio 2019 in una sala prove del LSOA Buridda, dall’incontro di cinque amici provenienti da realtà diverse del punk, uniti dalla voglia e dalla passione di fare un gruppo Oi!. Dopo un primo concerto nell’estate del 2019 ed un paio di cambi di formazione viene registrata una demo omonima in concomitanza con la passata pandemia, al termine della quale la band può finalmente girare l’Italia per numerosi concerti. Nel Dicembre 2022 esce “Deja vù”, il loro primo EP prodotto da Flamingo Records.