Quale Destino per n’Oi! Fest – In anteprima la line up del 17 febbraio

Sharp Milano, Sixty-Nine Brigade e CSA Baraonda annunciano un ritorno in grande stile il 17 febbraio 2024 a Segrate, alle porte di Milano.

Cinque band per una serata da non perdere, tra musica punk-Oi! e diverse birre, vi aspettano: Cran (punk-Oi! da Parigi), Sempre Peggio, Tigre, Dirty Job e Klasse Kriminale. Segnatevi la data, spargete la voce e non prendete altri impegni per il 17 febbraio, ci si vede al bancone!

La parola agli organizzatori:

“Quale Destino Per n’Oi! è una serata che nasce dall’esigenza di creare un punto d’incontro su territorio milanese e hinterland, con cadenza annuale, per tutto quello che riguarda la scena skinhead-punk.

L’intenzione è quella di costruire un percorso con il quale poter condividere l’amore per la musica che accompagna questa scena, cercando di portare una ventata di aria fresca con bands estere da far conoscere e apprezzare al pubblico del nostro stivale.

Inoltre avremo il privilegio di avere come media-partner Punkadeka che ormai è il blog punto di riferimento per il genere Punk.

Tutto questo prenderà piede al Csa Baraonda, luogo storico per la scena Punk-Oi!, che ci ha fatto sempre sentire a casa e ancora una volta ha deciso di collaborare e spendere energie con noi.

Ci vediamo Sabato 17 febbraio!”

Segui gli aggiornamenti su Punkadeka e sull’evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/318771124100888/?ref=newsfeed

…A breve altre news!