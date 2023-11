Guerra lascia i MADBALL

Il bassista Jorge Guerra, meglio conosciuto come Hoya, ha annunciato il suo addio ai Madball, imprescindibile band dell’hardcore made in NYC.

Durante il podcast condotto da Toby Morse degli H2O, il bassista ha dichiarato che la band avrebbe “rallentato troppo” , non starebbe “funzionando finanziariamente” e non sarebbe “presente mentalmente”. Jorge fa parte della band dal 1993.

Attendiamo ulteriori risvolti.