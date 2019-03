THE BASH: festival itinerante con RANCID, PENNYWISE, THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES, SUICIDAL TENDENCIES, H2O e tanti altri

Il Punk in Drublic targato Fat Wreck Chords ha dato (e sta dando) dimostrazione che il connubio birra artigianale e punk rock funziona alla grande. Ti Armstrong non vuole essere da meno ed ecco il The Bash, festival itinerante con Rancid, Pennywise, The Mighty Mighty Bosstones, Suicidal Tendencies, L7, Madball, H2O, Sharp Shock e Noi!se.

Per ora stiamo parlando solo di date americane, ma chissà se il carrozzone non si trasferirà presto nel Vecchio Continente.

Queste le date confermate:

11 Maggio – Phoenix AZ – Rancid, The Mighty Mighty Bosstones, Suicidal Tendencies, L7, H20

12 Maggio – Tucson AZ – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7, H20

2 Giugno – Englishtown NJ – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7, Madball

8 Giugno – Boise ID – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7

9 Giugno – Tacoma WA – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7, Noi!se

15 Giugno – Santa Clara CA – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7, Sharp Shock

16 Giugno – Sacramento CA – Rancid, Pennywise, Suicidal Tendencies, L7, Sharp Shock