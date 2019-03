ELISA DIXAN SINGS LOS FASTIDIOS: 7″

Elisa è la compagna di Enrico, in questo EP ha voluto mettersi alla prova cantando due pezzi, uno per lato, incisi tempo fa dai Los Fastidios

Il primo, “so rude so lovely” è estratto dal 12″ omonimo ed ovviamente è stato riveduto il testo per essere cantato da una ridegirl, mentre sul lato B invece ecco “Radio Babylon”, estratto da The sound of Revolution, la loro ultima fatica.

Beh c’è da dire che la cara Elisa ha davvero una bellissima voce, è da un po troppo che non vedo i Fastidiosi dal vivo e magari l’hanno già fatto, ma mi piacerebbe vederla sul palco a duettare con Enrico, verrebbe fuori una bel live.

Ovviamente tutto prodotto da KOB records, uscito rigorosamente in vinile. Lunga vita ai Los Fastidios!