Live album per i FACE TO FACE

A fine Marzo i Face To Face registreranno un live album che andrà a far parte della raccolta “Live in a Dive” della Fat Wreck Chords, raccolta di cui fanno già parte Nofx, Lagwagon, Swingin’Utters, Strung Out, No Use For a Name, Bracket, Sick Of It All e Subhumans.

Le date che verranno registrate e che faranno parte del live album sono quelle del Saint Virus di Brooklyn (NYC) nelle quali la punk rock band californiana suonerà per intero “Protection”, “Reactionary” e il self titled.

Al momento non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli, restate sintonizzati!