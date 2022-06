Carne: “saremo ancora minaccia” in anteprima!

I Carne nascono nel 2018 e vantano tra le file membri ben noti nel panorama Hc pugliese. Si parla infatti di Hobophobic in primis, Sud Disorder, Frantic, Waiting for better days, Braccia di Kali e Sickboy.

Dopo un primo demo del 2019 la formazione si assesta con Luca alla voce, Gio e Davide alle chitarre, Fabio al basso e David alla batteria.

Un mix fra hardcore alla vecchia maniera che strizza l’occhiolino a cose più melodiche. A me personalmente, soprattutto nei riff di chitarra, ricordano i Good Riddance .

I testi di rivalsa e denuncia sociale la fanno da padrone e come mi dice Luca “I testi sono crudi come la CARNE di cui siamo fatti”.

Il nuovo disco, dal titolo ” Saremo ancora minaccia” uscirà il 30 Giugno 2022 per L’Oltraggio Records e Poison Hearts su tutte le piattaforme digitali e in CD DIGIPACK grazie al supporto di : Porrozine ,

Dartworks , DischiRozzi, Distruggi La Bassa, Bari HC, Rumagna Sgroza,

Equal Rights, Mastice Produzioni, True Believers, Terapia Intensiva.

LINKS:

http://carnehardcore.bandcamp.com

http://facebook.com/carnehardcore

http://instragram.com/carnehardcore

[email protected]

L’OLTRAGGIO RECORDS:

https://www.facebook.com/Loltraggio-Autoproduzioni-115410296815099

https://www.instagram.com/loltraggio_autoproduzioni/

[email protected]

POISON HEARTS:

http://facebook.com/poisonhearts.prod

http://instagram.com/poisonhearts.prod

[email protected]